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Сотни шахтеров оказались заблокированными под землей после обстрелов в ДНР

В Минэнерго ДНР сообщили о более 130 человек, заблокированных в шахтах после обстрелов ВСУ

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Сотни людей заблокированы под землей после обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) двух шахт в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго ДНР.

В министерстве заявили, что на данный момент шахты обесточены. На глубине оказались более 130 человек. В шахте имени Челюскинцев находятся 47 человек, а в шахте имени Скочинского — 85.

Ранее в шахте имени Скочинского под землей из-за обстрела оказались почти 300 шахтеров. 14 марта более 80 человек застряли в шахте имени Засядько.

В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже президент России Владимир Путин заявил о начале военной операции на Украине. Он сообщил, что это было сделано по просьбе ДНР и ЛНР.

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Алевтина Запольская
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