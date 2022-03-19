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Лавров объяснил желание Польши отправить на Украину миротворцев НАТО

Лавров не исключил стремление Польши взять под контроль Западную Украину при помощи НАТО

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Инициатива правительства Польши об отправке на Украину миротворцев НАТО может быть продиктована стремлением Варшавы взять под контроль Западную Украину. Так глава МИД России Сергей Лавров объяснил желание польских властей отправить на Украину силы альянса, передает ТАСС.

Дипломат назвал демагогическим предложение правительства Польши и выразил надежду, что члены Североатлантического альянса «поймут, что надо быть разумными и реалистичными».

«Я не исключаю, что если бы вдруг такое решение было принято, оно бы предполагало, что основы таких миротворческих сил составит польский контингент, который возьмет под контроль Западную Украину во главе с Львовом. И там будет оставаться длительный период. Мне кажется, план-то в этом и заключается», — предположил Лавров.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на ближайшем саммите НАТО будет представлено предложение об отправке на Украину миротворцев Североатлантического альянса. По его утверждению, Киев вправе обратиться с запросом о приглашении миротворческой миссии НАТО или войск других государств.

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Алевтина Запольская
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