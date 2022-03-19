Лавров ответил на вопрос о внутриукраинском диалоге

Глава МИД РФ Лавров заявил, что внутриукраинский диалог является делом самих украинцев

Вопрос о внутриукраинском диалоге является делом самих украинцев, после того как специальная операция России завершится. Так на него ответил глава российского МИД Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

По словам министра иностранных дел, Россия объявила цели, которых сейчас добивается. «То, что касается внутриукраинского диалога — это, наверное, дело украинцев, после того как наша операция завершится», — подчеркнул Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил, что инициатива правительства Польши об отправке на Украину миротворцев НАТО может быть продиктована стремлением Варшавы взять под контроль Западную Украину.

Вместе с тем он назвал демагогическим идею правительства Польши и выразил надежду, что члены НАТО «поймут, что надо быть разумными и реалистичными».