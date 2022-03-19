Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров ответил на вопрос о внутриукраинском диалоге

Глава МИД РФ Лавров заявил, что внутриукраинский диалог является делом самих украинцев

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Вопрос о внутриукраинском диалоге является делом самих украинцев, после того как специальная операция России завершится. Так на него ответил глава российского МИД Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

По словам министра иностранных дел, Россия объявила цели, которых сейчас добивается. «То, что касается внутриукраинского диалога — это, наверное, дело украинцев, после того как наша операция завершится», — подчеркнул Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил, что инициатива правительства Польши об отправке на Украину миротворцев НАТО может быть продиктована стремлением Варшавы взять под контроль Западную Украину.

Вместе с тем он назвал демагогическим идею правительства Польши и выразил надежду, что члены НАТО «поймут, что надо быть разумными и реалистичными».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил о прибытии на Украину целого батальона добровольцев
Незабитый пенальти лишил «Спартак» победы над новичком РПЛ
Лавров ответил на вопрос о внутриукраинском диалоге
Российскому биатлону предрекли многолетнее отстранение от международных турниров
Лавров рассказал о приведении в «цивилизованную норму» законов Украины
Лавров рассказал о срыве антироссийского проекта Запада
Лавров отказался выступать с инициативами в отношениях с западными странами
Медведев заявил об ударе антироссийских санкций по жителям США и Европы
Медведев опроверг возможность коллапса российской экономики
Экономист рассказал о сроках возвращения западных компаний в Россию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.