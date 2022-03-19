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Российскому биатлону предрекли многолетнее отстранение от международных турниров

Генсек IBU Карлссон заявил, что биатлонистов России могут отстранить на несколько лет

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон заявил, что отстранение Союза биатлонистов России (СБР) может продлиться несколько лет. Его слова приводит NRK.

«Очень важно, что мы отреагировали на произошедшее именно таким образом. Существуют разные уровни санкций, которые мы можем применить, и теперь мы решили сделать это на самом высоком уровне», — посчитал Карлссон. Он подчеркнул, что пока решение не будет иметь серьезных финансовых последствий для IBU, однако перспективы на много лет в организации не просчитывали.

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17 марта IBU объявил о том, что начинает процедуру отстранения СБР и Белорусской федерации биатлона. В течение семи дней национальные федерации могут отреагировать на решение IBU. По истечении этого срока исполком примет окончательный вердикт, который немедленно вступит в силу.

2 марта IBU запретил россиянам участвовать в международных соревнованиях. Решение принял исполнительный комитет организации.

Анастасия Борисова
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