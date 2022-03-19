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Спорт

Журова выразила обеспокоенность за будущее Овечкина в НХЛ

Журова предположила, что на Овечкина продолжатся нападки в Северной Америке

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о выступлении российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсменку удивило то, как здорово нападающий играет в свои 36 лет. «Как человек, который в 34 завоевал свою медаль, я понимаю насколько трудно каждый раз психологически собираться и играть на таком уровне», — добавила Журова.

При этом конькобежка выразила обеспокоенность за будущее Овечкина в НХЛ. Она предположила, что на россиянина могут продолжаться нападки в Северной Америке. «Им будет очень тяжело увязать свою политику толерантности с тем, что у них русский рекордсмен. Тем более что Саша — капитан», — заявила Журова.

Ранее 19 марта Овечкин стал автором заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата против «Каролины Харрикейнс» (4:3). Хоккеист установил новый рекорд НХЛ по очкам среди игроков, выступающих на позиции левого нападающего. Он набрал 1395-е очко в рамках регулярных чемпионатов.

Алексей Гусев
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