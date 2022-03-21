Стало известно об уничтожении разведбатальона десантно-штурмовых войск Украины

Минобороны заявило об уничтожении разведбатальона ВСУ в Житомирской области

В Минобороны России заявили журналистам в понедельник, 21 марта, что в Житомирской области был уничтожен центр подготовки 132-го разведывательного батальона десантно-штурмовых войск Украины.

Стало известно, что точный ракетный удар российских войск вывел из строя военную инфраструктуру и боевую технику центра. Кроме того, был ликвидирован личный состав батальона, иностранные инструктора и наемники.

Минобороны также опубликовало кадры, на которых запечатлен процесс объективного контроля нанесения удара высокоточным оружием.

Ранее стало известно, что ночью 21 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования был нанесен удар по центру подготовки иностранных наемников и националистов на полигоне Новая Любомирка в Ровенской области.