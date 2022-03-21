Стало известно об уничтожении разведбатальона десантно-штурмовых войск Украины
Минобороны заявило об уничтожении разведбатальона ВСУ в Житомирской области
В Минобороны России заявили журналистам в понедельник, 21 марта, что в Житомирской области был уничтожен центр подготовки 132-го разведывательного батальона десантно-штурмовых войск Украины.
Стало известно, что точный ракетный удар российских войск вывел из строя военную инфраструктуру и боевую технику центра. Кроме того, был ликвидирован личный состав батальона, иностранные инструктора и наемники.
Минобороны также опубликовало кадры, на которых запечатлен процесс объективного контроля нанесения удара высокоточным оружием.
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Ранее стало известно, что ночью 21 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования был нанесен удар по центру подготовки иностранных наемников и националистов на полигоне Новая Любомирка в Ровенской области.