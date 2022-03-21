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УЕФА изменил регламент еврокубков из-за российских и украинских команд

УЕФА разрешил клубам регистрировать для участия в еврокубках игроков из российских команд

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о внесении изменений в регламенты Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций из-за российских и украинских команд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

УЕФА разрешил клубам-участникам турниров зарегистрировать двух футболистов из чемпионатов России или Украины, чьи контракты были приостановлены. Отмечается, что команды могут дозаявить игроков в срок до 1 апреля 2022 года. Чтобы иметь право участвовать в еврокубках, игрок должен зарегистрироваться в национальной ассоциации в качестве игрока клуба.

7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам Российской премьер-лиги приостановить контракты в одностороннем порядке. Иностранные футболисты могут подписать соглашения с зарубежными клубами сроком до 30 июня. После истечения срока новых контрактов легионеры должны будут вернуться в прежние команды.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы от участия в соревнованиях. После этого московский «Спартак», представлявший Россию в 1/8 финала Лиги Европы, был автоматически исключен из розыгрыша турнира.

Анастасия Борисова
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