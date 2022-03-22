Вирусолог оценил уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России

Иммунолог Крючков заявил, что омикрон не стал сезонным ОРВИ

У россиян снижается уровень коллективного иммунитета к коронавирусу из-за низких темпов вакцинации и отмены ограничений, заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Свою оценку ситуации с вирусом он дал в разговоре с «Лентой.ру».

Ситуацию с коронавирусом в России сейчас нельзя назвать оптимистичной, но она вышла из острой фазы. Державшаяся больше месяца на максимумах волна пошла на спад, а вместе с ней стал снижаться уровень коллективного иммунитета, рассказал иммунолог.

«В плане коллективного иммунитета дают официальные цифры в 52-53 процента, и они снижаются. Это происходит из-за низких темпов вакцинации, что неудивительно. Людям сообщили, что это сезонный ОРВИ, сняли все ограничения, а люди, увидев это, поняли, что серьезности никакой нет, поэтому зачем вакцинироваться? То же самое касается масок — отмена масочного режима не приведет к каким-то кардинальным сиюминутным изменениям эпидситуации, потому что и до снятия ограничений большая часть людей не носила маски» — объяснил он.

Омикрон не стал сезонным ОРВИ ни по заразности, ни по патогенности, она в 5-6 раз выше Николай Крючков Иммунолог

По мнению Николая Крючкова, в ближайший месяц не будет значимого подъема заболеваемости, летом будет более стабильная ситуация, а осенью стоит ждать нового всплеска. Самое главное — защитить людей из группы риска, которые наиболее уязвимы перед вирусом.

«Обсуждаются разные стратегии, в том числе те, что коллективный иммунитет не нужен. Я с этим не согласен, все равно к нему надо стремиться. Может быть, мы не достигнем 80-85 процентов в моменте, но если это будет 65-70 процентов, все равно будет очень большой задел. Но даже если мы говорим о цели защитить группы риска не от заражения, а от тяжелого течения, здесь мы тоже очень далеки. Это не такая ситуация как в Израиле, например. Если не хотите коллективного иммунитета, надо как-то работать с группами риска, вакцинировать и ревакцинировать их», — считает доктор медицинских наук.

Когда начнется всплеск заболеваемости, мы можем не успеть ввести ограничения, чтобы они успели повлиять. Есть вероятность, что раньше двух лет завершится эпидемиологический процесс, но она не очень высока Николай Крючков Иммунолог

Ранее глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что говорить о завершении пандемии COVID-19 пока рано. По его словам, во многих странах, наоборот, начинается новая волна, а в России пока и при старой волне в день умирает более 400 человек.

