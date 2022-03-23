Европа раздаст деньги пострадавшим от антироссийских санкций компаниям

Европейские компании, пострадавшие от санкций против России, смогут получить гранты

Компании ЕС, пострадавшие от санкций против России, могут получить до 400 тысяч евро в виде государственной помощи, говорится в документе Европейской комиссии (ЕК), с которым ознакомился Reuters.

Фирмы могут рассчитывать как на прямые выплаты, так и на государственные гарантии по кредитам. Компаниям, которые пострадали от повышения цен на газ и электроэнергию, предложат помощь в размере до 30 процентов от суммы затрат — но не больше двух миллионов евро.

Предприятиям, работающим в сфере сельского хозяйства, рыбной отрасли и аквакультуре, тоже дадут деньги. Они смогут получить прямые гранты, налоговые преференции и гарантии на суммы до 35 тысяч евро.

Еврокомиссия также одобрила пакет поддержки для аграриев Евросоюза, наиболее пострадавших из-за ситуации на Украине. Размер помощи составит 500 миллионов евро.

14 марта Европейский союз утвердил четвертый пакет персональных и экономических санкций против России. Он включил в себя, в частности, приостановку экспорта в Россию предметов роскоши, прекращение инвестиций в энергетический сектор, ограничения в металлургической отрасли.