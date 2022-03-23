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Европа раздаст деньги пострадавшим от антироссийских санкций компаниям

Европейские компании, пострадавшие от санкций против России, смогут получить гранты

Фото: Reuters

Компании ЕС, пострадавшие от санкций против России, могут получить до 400 тысяч евро в виде государственной помощи, говорится в документе Европейской комиссии (ЕК), с которым ознакомился Reuters.

Фирмы могут рассчитывать как на прямые выплаты, так и на государственные гарантии по кредитам. Компаниям, которые пострадали от повышения цен на газ и электроэнергию, предложат помощь в размере до 30 процентов от суммы затрат — но не больше двух миллионов евро.

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Предприятиям, работающим в сфере сельского хозяйства, рыбной отрасли и аквакультуре, тоже дадут деньги. Они смогут получить прямые гранты, налоговые преференции и гарантии на суммы до 35 тысяч евро.

Еврокомиссия также одобрила пакет поддержки для аграриев Евросоюза, наиболее пострадавших из-за ситуации на Украине. Размер помощи составит 500 миллионов евро.

14 марта Европейский союз утвердил четвертый пакет персональных и экономических санкций против России. Он включил в себя, в частности, приостановку экспорта в Россию предметов роскоши, прекращение инвестиций в энергетический сектор, ограничения в металлургической отрасли.

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Платон Щукин
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