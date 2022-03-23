Испанский футболист назвал расизмом отстранение сборной России
Испанский футболист «Арсенала» Эктор Бельерин высказался об отстранении сборной России от международных турниров. Его слова приводит Estadio Deportivo.
Спортсмен назвал расизмом то, что сборной России не дали возможности принять участие в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года в Катаре. «Сочувствия здесь очень мало. Мы придаем значение только тому, что происходит рядом с нами», — посчитал Бельерин.
Защитник выступает за лондонский «Арсенал» с 2013 года. Этот сезон он проводит в аренде в испанском «Реал Бетисе». Футболист завоевал бронзовую награду в составе сборной Испании на юношеском чемпионате Европы, а также вызывался в основную команду перед Евро-2016.
8 марта Международная федерация футбола объявила о том, что сборная Польши по футболу автоматически вышла в финал отбора к чемпионату мира-2022 в Катаре. Команда должна была 24 марта поспорить за это право с Россией, однако матч был отменен после того, как отечественную команду дисквалифицировали.