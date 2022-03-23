Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Салават Юлаев
1:7
Завершен
Трактор
КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 4-й матч
Динамо М
3:6
Завершен
ЦСКА
КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 4-й матч
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ - регулярный чемпионат
Баффало Сэйбрз
Завтра
02:30 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс
Завтра
05:00 (Мск)
Чикаго Блэкхоукс
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Испанский футболист назвал расизмом отстранение сборной России

Испанский футболист Бельерин назвал расизмом отстранение сборной России от отбора к ЧМ

Фото: Reuters

Испанский футболист «Арсенала» Эктор Бельерин высказался об отстранении сборной России от международных турниров. Его слова приводит Estadio Deportivo.

Спортсмен назвал расизмом то, что сборной России не дали возможности принять участие в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года в Катаре. «Сочувствия здесь очень мало. Мы придаем значение только тому, что происходит рядом с нами», — посчитал Бельерин.

Защитник выступает за лондонский «Арсенал» с 2013 года. Этот сезон он проводит в аренде в испанском «Реал Бетисе». Футболист завоевал бронзовую награду в составе сборной Испании на юношеском чемпионате Европы, а также вызывался в основную команду перед Евро-2016.

8 марта Международная федерация футбола объявила о том, что сборная Польши по футболу автоматически вышла в финал отбора к чемпионату мира-2022 в Катаре. Команда должна была 24 марта поспорить за это право с Россией, однако матч был отменен после того, как отечественную команду дисквалифицировали.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Польша заморозила счета посольства России
Мэр Мариуполя покинул город
Испанский футболист назвал расизмом отстранение сборной России
Макрон высказался об участии Франции в конфликте на Украине
Россия обвинила Киев в развязывании террора против украинцев
Кабмин ФРГ раскрыл детали разговора Шольца с Путиным
Редакция The Insider заявила о гибели журналистки в Киеве
США раскрыли планы насчет отправки дополнительных войск в Восточную Европу
В Германии отменили концерты группы «Любэ»
Макрон заявил о готовности продолжать диалог с Путиным
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.