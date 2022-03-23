Испанский футболист назвал расизмом отстранение сборной России

Испанский футболист Бельерин назвал расизмом отстранение сборной России от отбора к ЧМ

Испанский футболист «Арсенала» Эктор Бельерин высказался об отстранении сборной России от международных турниров. Его слова приводит Estadio Deportivo.

Спортсмен назвал расизмом то, что сборной России не дали возможности принять участие в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года в Катаре. «Сочувствия здесь очень мало. Мы придаем значение только тому, что происходит рядом с нами», — посчитал Бельерин.

Защитник выступает за лондонский «Арсенал» с 2013 года. Этот сезон он проводит в аренде в испанском «Реал Бетисе». Футболист завоевал бронзовую награду в составе сборной Испании на юношеском чемпионате Европы, а также вызывался в основную команду перед Евро-2016.

8 марта Международная федерация футбола объявила о том, что сборная Польши по футболу автоматически вышла в финал отбора к чемпионату мира-2022 в Катаре. Команда должна была 24 марта поспорить за это право с Россией, однако матч был отменен после того, как отечественную команду дисквалифицировали.