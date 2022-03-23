Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Спартак
1:2
Завершен
СКА
КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 3-й матч
Авангард
2:5
Завершен
Металлург Мг
КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 3-й матч
Вашингтон Кэпиталз
2:5
Завершен
Сент-Луис Блюз
НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз
3:1
3-й период
live
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
5:1
Завершен
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Анатолий Карпов оценил дисквалификацию Сергея Карякина

Карпов назвал дисквалификацию гроссмейстера Карякина началом конца для FIDE

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал дисквалификацию Сергея Карякина Международной федерацией шахмат (FIDE). Об этом он заявил РБК Спорт.

«Я считаю абсолютно незаконным решением комиссии по этике. У них нет таких прав дисквалифицировать шахматиста, тем более, такого ранга. Я это определяю, как начало конца международной федерации», — указал гроссмейстер.

Карпов также выразил удивление тем, что Федерация шахмат России не сделала ничего, чтобы защитить Карякина. Ранее сам Карякин назвал решение FIDE «ожидаемым, но оттого не менее позорным».

21 марта Карякина отстранили от любых рейтинговых соревнований под эгидой FIDE на шесть месяцев. Решение было принято после публичных выступлений гроссмейстера, поддержавшего проведение спецоперации ВС РФ на территории Украины.

16 марта FIDE отстранила сборные России и Белоруссии от турниров под своей эгидой. При этом спортсменам из указанных стран разрешено выступать на индивидуальных турнирах FIDE. Условием является нейтральный статус.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины
Стало известно о приостановке полетов авиакомпании из Вьетнама в Россию
Медиамагнат решил избавиться от роскошного жилья в Нью-Йорке
В «Роскосмосе» раскрыли детали подготовки миссии на Марс
Британия захотела получать больше ядерной энергии
Российский посол раскритиковал накачивание Украины западным оружием
Диетолог предупредил об опасности употребления роллов и суши
Магистрали между Крымом и Херсонской областью собрались восстановить
Военный эксперт объяснил отказ Турции передать Украине С-400
Наряд с глубоким декольте на 57-летней Сандре Буллок вызвал споры в сети
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.