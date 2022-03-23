Анатолий Карпов оценил дисквалификацию Сергея Карякина

Карпов назвал дисквалификацию гроссмейстера Карякина началом конца для FIDE

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал дисквалификацию Сергея Карякина Международной федерацией шахмат (FIDE). Об этом он заявил РБК Спорт.

«Я считаю абсолютно незаконным решением комиссии по этике. У них нет таких прав дисквалифицировать шахматиста, тем более, такого ранга. Я это определяю, как начало конца международной федерации», — указал гроссмейстер.

Карпов также выразил удивление тем, что Федерация шахмат России не сделала ничего, чтобы защитить Карякина. Ранее сам Карякин назвал решение FIDE «ожидаемым, но оттого не менее позорным».

21 марта Карякина отстранили от любых рейтинговых соревнований под эгидой FIDE на шесть месяцев. Решение было принято после публичных выступлений гроссмейстера, поддержавшего проведение спецоперации ВС РФ на территории Украины.

16 марта FIDE отстранила сборные России и Белоруссии от турниров под своей эгидой. При этом спортсменам из указанных стран разрешено выступать на индивидуальных турнирах FIDE. Условием является нейтральный статус.