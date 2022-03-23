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Слуцкий назвал провокацией предложение Польши об отправке миротворцев на Украину

Слуцкий: предложение Польши об отправке миротворцев НАТО на Украину является провокацией

Фото: Bryan Woolston / Reuters

Предложение Польши об отправке миротворцев НАТО на Украину похоже на провокацию и не имеет ничего общего с достижением мира. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Предложения Польши по отправке на Украину миротворческого контингента НАТО, равно как и слова генсека альянса Столтенберга о партиях оборудования для защиты от химического и биологического оружия, ничего не имеют общего с целями достижения мира», — заявил он.

Слуцкий также назвал показательным заявление президента США Джо Байдена, в котором он попытался убедить мировое сообщество в том, что Россия способна применить химическое оружие. Он указал, что Вашингтон еще не уничтожил до конца свои арсеналы, несмотря на присоединение к Конвенции о запрете химоружия.

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Депутат заявил, что России удалось «попасть в точку» и раскрыть неудобную для США правду о финансировании Пентагоном биолабораторий на Украине. По его словам, на это указывает то, что Америка пытается «заглушить эту тему».

Ранее в Белом доме прокомментировали идею Варшавы об отправке на Украину миротворческой миссии НАТО. Как отметила представитель Белого дома Джен Псаки, Вашингтон не собирается посылать войска на Украину.

Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, таким образом Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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