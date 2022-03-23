Войска ДНР взяли под контроль железнодорожную станцию под Донецком

Народная милиция ДНР заняла Верхнеторецкое и станцию Новобахмутовка

Народная милиция ДНР продолжила преследование отступающей 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), взяв под контроль населенный пункт Верхнеторецкое и железнодорожную станцию Новобахмутовка. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Новобахмутовка расположена в 20 километрах севернее Донецка. Бои между украинскими войсками и военнослужащими республики завязались в этом районе в ночь на 23 марта. «Было уничтожено три танка, два БМП, два миномета и пять автомобилей повышенной проходимости», — отчитался Конашенков о потерях ВСУ.

Ранее стало известно, что Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) взяла под свой контроль почти половину окруженного Мариуполя. Потери украинской стороны в городе оцениваются как очень крупные.

Штурм осложняет значительное число гражданских, остающихся в зоне боев. По оценке Донецка, в Мариуполе по-прежнему остаются около 150 тысяч мирных жителей.