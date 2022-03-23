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В Кремле раскрыли тему прошедших переговоров Путина и Шольца

В Кремле рассказали, что Путин и Шольц обсудили российско-украинские переговоры

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем обсудил российско-украинские переговоры. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин изложил ряд соображений в контексте принципиальных позиций РФ на этих переговорах», — раскрыли детали беседы в Кремле.

Ранее Путин рассказал Шольцу о сложностях в переговорах с Украиной. По его словам Киев выдвигает «нереалистичные предложения» в ходе мирных переговорах.

Также Путин рассказал немецкому коллеге про многократные попытки украинской стороны затянуть переговоры и вместе с тем заявил о принципиальной позиции России касательно «поиска развязок» к устойчивому миру на Украине.

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Анжелика Бережная
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