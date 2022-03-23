Захарова назвала фикцией претензии Евросоюза на дипломатичность

Мария Захарова заявила, что претензии ЕС на дипломатичность являются фикцией

Европейский союз движется по пути милитаризации и его претензии на дипломатичность являются фикцией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Заявления Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по итогам совместного заседания министров иностранных дел и министров обороны стран-членов ЕС 21 марта свидетельствуют о том, что претензии Евросоюза на то, чтобы оставаться мирным или даже "дипломатическим" альянсом, – не более чем фикция» — указала она.

Ранее Совет Европейского Союза утвердил оборонную концепцию ЕС под названием «Стратегический компас ЕС», которая будет «дополнять НАТО». Концепция была разработана внешнеполитической службой ЕС под руководством Жозепа Борреля с 2020 года и не имеет отношения к специальной военной операции России на Украине.

Документ должен быть окончательно утвержден 24-25 марта на саммите глав государств и правительств ЕС в Брюсселе.