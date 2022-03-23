Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Захарова назвала фикцией претензии Евросоюза на дипломатичность

Мария Захарова заявила, что претензии ЕС на дипломатичность являются фикцией

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Европейский союз движется по пути милитаризации и его претензии на дипломатичность являются фикцией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Заявления Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по итогам совместного заседания министров иностранных дел и министров обороны стран-членов ЕС 21 марта свидетельствуют о том, что претензии Евросоюза на то, чтобы оставаться мирным или даже "дипломатическим" альянсом, – не более чем фикция» — указала она.

Ранее Совет Европейского Союза утвердил оборонную концепцию ЕС под названием «Стратегический компас ЕС», которая будет «дополнять НАТО». Концепция была разработана внешнеполитической службой ЕС под руководством Жозепа Борреля с 2020 года и не имеет отношения к специальной военной операции России на Украине.

Документ должен быть окончательно утвержден 24-25 марта на саммите глав государств и правительств ЕС в Брюсселе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Россия и Украина дважды обменялись пленными
Литва назвала сумму военных поставок Украине в этом году
Диетолог назвала четыре напитка для снижения холестерина
В России представили проект арктического корабля «Хаски»
Власти Японии задумались об усилении санкций против России
Терминал под Новороссийском остановил погрузку нефти
Стало известно о высылке российских дипломатов из Польши
Россия попытается продать больше нефти в Азию
РФС отклонил предложение о расширении РПЛ до 18 команд
Захарова назвала фикцией претензии Евросоюза на дипломатичность
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.