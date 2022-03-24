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Среда обитания

Названа неожиданная роль лесов в борьбе с глобальной угрозой

Неожиданной ролью лесов назвали способность охлаждать температуру на Земле

Фото: Ben Griffiths / Unsplash

Ученые из США и Колумбии обнаружили неожиданную роль лесов в борьбе с угрозой глобального потепления. Они пришли к выводу, что леса способны не только накапливать углерод, но и понижать окружающую температуру и температуру Земли, как минимум на половину градуса Цельсия, и поддерживать ее. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на статью в журнале Frontiers in Forests and Global Change.

Исследователи обнаружили, что леса защищают человечество от засухи, экстремальной жары и наводнений, вызванных глобальным потеплением. Они играют важную роль в смягчении последствий изменения климата и адаптации к ним. При этом значительнее всего поддерживать стабильность климата помогает полоса тропических лесов, охватывающая Латинскую Америку, Центральную Африку и Юго-Восточную Азию. Деревья в этих районах способны понижать окружающую температуру более чем на один градус по Цельсию. «Сердце тропиков находится в самом сердце планеты, и эти леса имеют решающее значение для нашего выживания», — считает ведущая автор исследования Дебора Лоуренс из Университета Вирджинии.

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Понижение температуры происходит за счет того, что леса выделяют аэрозоли — микроскопические капли жидких веществ и твердые частицы, — которые отражают часть солнечных лучей и способствуют конденсации влаги в облаках. В результате деревья отводят тепло и влагу от поверхности Земли, что заметно охлаждает нашу планету и способствует выпадению осадков.

Многие эксперты считают, что защита и расширение площади лесов, а также повышение качества лесоуправления является одним из наиболее перспективных решений по адаптации к изменению климата и защите от наихудших сценариев глобального потепления. Обезлесение оказывает разрушительное воздействие на биоразнообразие, продовольственную безопасность и глобальное потепление.

Ранее в марте ученые из британского Университета Эксетера сообщили, что в последние годы леса Амазонки находятся на грани экологической катастрофы. Их способность к самовосстановлению после засухи и пожаров значительно ухудшилась, и они тратят все больше времени на «лечение» после повреждений. Если человечество продолжит вырубать деревья и разжигать пожары, то в воздух высвободится от 150 до 200 миллиардов тонн углерода, и борьба с изменением климата будет проиграна.

Нина Ташевская
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