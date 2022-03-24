Украина призвала страны-импортеры российского газа не платить в рублях

Глава МИД Украины Кулеба призвал страны-импортеры российского газа не платить в рублях

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны-импортеры российского газа не платить в рублях. Он считает, что они не должны соглашаться на требование Кремля, передает РИА Новости.

По мнению главы украинского МИД, своими действиями Москва пытается поставить ЕС в сложную ситуацию. Кулеба считает, что импортеры должны «найти способ обойти эту ловушку». Одновременно он признал, что за один день отказаться от российских нефти и газа невозможно, но необходимо разработать план.

Ранее в марте Путин потребовал от Европы платить за российский газ в рублях. «Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — говорил он. Президент поручил правительству дать «Газпрому» соответствующую директиву по внесению изменений в действующие контракты.

В Германии отметили, что технически это можно осуществить, однако это вынудит ЕС обходить собственные же санкции. Как отмечал глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст, это подогреет дискуссии об эмбарго, а потенциальное введение запрета на энергоносители из России чревато серьезными негативными последствиями. Представитель Министерства по делам экономики и защиты климата (BMWi) ФРГ Сузанне Унград сочла решение РФ продавать газ за рубли нарушением договоров.

Президент Сербии Александр Вучич назвал решение России перевести расчеты за газ в рубли общемировой проблемой.