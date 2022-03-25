Предложение Байдена исключить Россию из G20 сочли нереализуемым

Политолог Кортунов: исключение России из G20 после предложения Байдена маловероятно

Членство России в ряде международных организаций могут ограничить. Однако шансы исключить ее из объединений, где участие Москвы является системообразующим, крайне малы. Такую оценку в разговоре с «Лентой.ру» дал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Планы президента США Джо Байдена исключить Россию из G20 вряд ли будет возможно реализовать, поскольку не все члены этой организации проголосуют за это, считает политолог.

«Это стремление Байдена обозначить свою позицию. Позиция на максимальную изоляцию России в любых международных организациях, где это только возможно и создание проблем для России и лично для российского президента [Владимира Путина]. Повторить историю с G8 в 2014 году, когда Россию фактически исключили из этой группы, точнее саму группу расформировали, заменив ее на G7, не получится. Состав участников здесь другой, западные страны составляют примерно половину членов группы двадцати, а остальная половина — это Китай, Индия, Саудовская Аравия, Индонезия и так далее. У этих стран есть другие точки зрения, поэтому едва ли эта инициатива будет поддержана всей двадцаткой», — объяснил он.

Нет процедур изгнания страны из участников этой организации. Это будет сделать трудно, скорее всего, невозможно. Хотя попытки каким-то образом минимизировать российское участие в работе двадцатки будут предприниматься, они будут частично успешны Андрей Кортунов политолог

Среди других организаций, откуда могут исключить Россию, могут быть те, где у нее нет ключевой роли. Например, спортивные, научные, культурные, полагает политолог.

«Есть организации, где участие России является системообразующим. Там попытки исключения могут привести к разрушению организации. Самый яркий пример — это Организация Объединенных Наций (ООН). Если ставить вопрос об исключении России из Совета безопасности ООН в качестве постоянного члена, то могут начать рушиться все несущие конструкции, которые держат ООН. Тогда надо пересматривать устав организации, собирать конференцию. Нельзя исключить Россию, а все оставить по-старому», — считает Андрей Кортунов.

Многие организации, например, ШОС и БРИКС создавались усилиями России, поэтому трудно себе представить, как оттуда Россию можно исключить Андрей Кортунов политолог

Джо Байден заявил, что США выступают за исключение России из G20. При этом он добавил, что может не добиться этой цели, поскольку решение зависит от всех членов группы.

10 марта Россия вышла из Совета Европы.

