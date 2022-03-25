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Швейцария отказалась приостанавливать вещание ряда российских СМИ

Швейцария не будет приостанавливать вещание российских СМИ по решению ЕС

Фото: Lino Mirgeler / Globallookpress.com

Швейцария отказалась приостанавливать вещание ряда российских СМИ, по блокировке которых есть решение Европейского союза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на швейцарское правительство.

«Федеральный совет (правительство — прим. «Ленты.ру») принял решение не применять меру ЕС о приостановке трансляции ряда российских СМИ, а именно Sputnik и RT», — говорится в заявлении властей.

В Берне указали, что «данные СМИ используются Россией для целенаправленной пропаганды и дезинформации», однако уверены, что «эффективнее им противодействовать, а не препятствовать» вещанию.

Ранее постоянные представители стран Евросоюза заявили о готовности ввести запрет на вещание Russia Today и Sputnik на территории всех стран. 16 марта в Канаде запретили вещание телеканалов Russia Today и RT France, 18 марта лицензию телеканала RT на вещание в Великобритании отозвал британский медиарегулятор Ofcom. 24 марта вещание телеканала RT на территории республики запретил Национальный совет Австрии.

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Анжелика Бережная
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