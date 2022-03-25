Швейцария не будет приостанавливать вещание российских СМИ по решению ЕС

Швейцария отказалась приостанавливать вещание ряда российских СМИ, по блокировке которых есть решение Европейского союза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на швейцарское правительство.

«Федеральный совет (правительство — прим. «Ленты.ру») принял решение не применять меру ЕС о приостановке трансляции ряда российских СМИ, а именно Sputnik и RT», — говорится в заявлении властей.

В Берне указали, что «данные СМИ используются Россией для целенаправленной пропаганды и дезинформации», однако уверены, что «эффективнее им противодействовать, а не препятствовать» вещанию.

Ранее постоянные представители стран Евросоюза заявили о готовности ввести запрет на вещание Russia Today и Sputnik на территории всех стран. 16 марта в Канаде запретили вещание телеканалов Russia Today и RT France, 18 марта лицензию телеканала RT на вещание в Великобритании отозвал британский медиарегулятор Ofcom. 24 марта вещание телеканала RT на территории республики запретил Национальный совет Австрии.