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В ООН прокомментировали призывы исключить Россию из G20

ООН заявили, что исключение России из G20 пагубно скажется международной системе

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Исключение России из «Большой двадцатки» (G20) пагубно скажется на многосторонности международной системы. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя призывы исключить РФ из «группы двадцати», передает РИА Новости.

«Это решение [прерогатива] "группы двадцати". Генсек ООН не является ее членом», — отметил дипломат.

Ранее президента США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты выступают за исключение России из G20. При этом он отметил, что может не добиться этой цели, так как решение зависит от всех членов группы.

В Кремле отреагировали на возможное исключение России из G20. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ничего страшного не случится. Он указал, что данный формат важен, однако в настоящее время, когда большинство его участников находятся в состоянии экономической войны с Россией, «ничего смертельного не произойдет».

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Анжелика Бережная
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