Байден снова назвал Путина «военным преступником»

Президент США Байден снова назвал лидера России Владимира Путина «военным преступником»

Президент США Джо Байден снова назвал российского лидера Владимира Путина «военным преступником» в ходе визита на польско-украинскую границу, пишет РИА Новости.

По информации агентства, американский лидер заявил, что его личное мнение по этому вопросу не будет отличаться от «формальной юридической оценки». «Самое для нас важное — это с самого начала сохранять единство наших демократий в неприятии и продолжать усилия для прекращения разрушений, которые происходят от рук человека, которого, говоря откровенно, я считаю военным преступником», — пояснил Байден.

Президент США уже выступал с подобным заявлением в адрес российского лидера в среду, 16 марта, отвечая на вопрос корреспондента Fox News. При этом сперва глава Белого дома ответил отрицательно и вышел из комнаты, но затем вернулся и заявил прямо противоположное.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такие заявления Байдена абсолютно непозволительными, недопустимыми и непростительными.