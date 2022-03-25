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Создан уникальный iPhone с двумя аккумуляторами

Китайский инженер создал iPhone с двумя батареями и USB-C

Фото: Aziz Taher / Reuters

Энтузиаст из Китая модернизировал iPhone, добавив в него вторую батарею, USB-C и порт для наушников. Видео с процессом создания устройства доступно на YouTube.

По словам инженера, он остался недоволен производительностью флагмана iPhone 13 Pro Max. Чтобы улучшить аппарат, автор разобрал его и оснастил дополнительной платформой, внутри которой разместил второй аккумулятор. Энтузиаст подчеркнул, что таким образом устройство будет дольше работать на одном заряде батареи.

Для того чтобы модернизированный девайс не перегревался, специалист добавил два небольших вентилятора. Для работы с универсальными зарядными устройствами автор оснастил iPhone разъемом USB-C. Кроме того, инженер оборудовал уникальный смартфон разъемом на 3,5-миллиметра, чтобы подключать к нему проводные наушники.

Судя по ролику, в результате эксперимента аппарат стал заметно толще, чем оригинальная модель. В заключение блогер продемонстрировал работоспособность устройства. Чтобы доказать возросшую мощность, специалист протестировал телефон в бенчмарке AnTuTu. В синтетических тестах смартфон с дополнительным аккумулятором набрал 870 тысяч баллов, что на 8,75 процента больше, чем оригинальный девайс Apple.

Осенью 2021 года швейцарский инженер создал первый в мире iPhone с портом USB-C — в смартфонах Apple используется проприетарный разъем Lightning. Позже энтузиасту удалось продать модернизированный телефон на аукционе за 86 тысяч долларов.

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Андрей Ставицкий
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