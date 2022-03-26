Касатонов рассказал о развитии российского хоккея в период санкций

Генеральный директор НХЛ Алексей Касатонов рассказал о развитии хоккея в России

Российский олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира и генеральный директор «Ночной хоккейной лиги» (НХЛ) Алексей Касатонов рассказал, как развивается отечественный хоккей в период ограничений из-за введенных санкций. Его комментарий приводит корреспондент «Ленты.ру» после матча в Норильске, прошедшего с командой «Легенды хоккея» и городской сборной НХЛ.

По мнению Касатонова, Россия сможет даже в условиях санкций сохранить хоккей «должного уровня». «Я застал то время, когда мы играли только в России, в Советском Союзе, так что, конечно, школы будут работать», — отметил он. Российский хоккеист также предположил, что в скором времени, вероятно, будут пересмотрены и Континентальная и Высшая хоккейные лиги.

Помимо этого, Касатонов заявил о росте числа спортивных праздников. В пример он привел данный благотворительный матч, который проводится в Норильске пятый раз и в котором участвуют звезды советского и российского хоккея. Уточняется, что все средства с продажи билетов «Норникель» направляет на развитие местного детского спорта.

Нынешний юбилейный матч завершился со счетом 11:9, победителем стала команда «Легенды хоккея». Участники игры отметили, что уровень у норильских любителей из года в год растет.

В заключение хоккеист выразил благодарность «Норникелю» как генеральному партнеру Федерации хоккея России. Он отметил, что поддержка оказывается как любительской НХЛ, так и профессиональному спорту. В ответ старший вице-президент, директор Норильского дивизиона «Норникеля» Николай Уткин поблагодарил легенд хоккея за то, что они нашли возможность вновь посетить российский город, поддержать и вдохновить местных спортсменов и болельщиков.

«У нас в плане новая ледовая арена в рамках реновации», — добавил Уткин и отметил, что «Норникель» продолжит развитие спорта в регионах.

В 2019-м стало известно, что Алексей Касатонов назначен генеральным директором Фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига» (НХЛ). В составе сборной СССР он дважды выигрывал золотые медали ОИ и пять раз становился чемпионом мира.