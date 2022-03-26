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В Турции опровергли сообщения об обнаружении второй мины в проливе Босфор

Sabah: сообщения об обнаружении второй мины в Босфоре не соответствуют действительности

Фото: Umit Bektas / Reuters

Сообщения об обнаружении второй мины в проливе Босфор не соответствуют действительности. С таким опровержением выступила турецкая газета Sabah, сославшись на источник в силах безопасности Турции. Об этом пишет ТАСС.

Ранее в субботу, 26 марта, турецкие СМИ сообщили, что в Босфорском проливе обнаружена еще одна мина. По информации журналистов, Подводные защитные команды ВС Турции (SAS) приступили к работе в этом районе.

Ранее в марте Центр общественных связей ФСБ сообщил, что установленные Военно-морскими силами (ВМС) Украины в Черном море мины могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья. В ЦОС отметили, что подобное может происходить из-за обрывов тросов.

Первую мину в Босфоре уничтожили ранее 26 марта. По словам министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, найденным в Босфорском проливе предметом оказалась мина старого образца.

После этого Министерство сельского и лесного хозяйства Турции ввело запрет на рыбную ловлю в ночное время суток в части акватории Черного моря.

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Марина Совина
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