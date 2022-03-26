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Слуцкая оценила проведение чемпионата мира-2022 без российских фигуристов

Слуцкая назвала чемпионат мира-2022 неинтересным из-за отсутствия российских фигуристов

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая оценила проведение чемпионата мира по фигурному катанию 2022 года. Ее слова приводит ТАСС.

Она назвала турнир без российских спортсменов неинтересным. Слуцкая рассказала, что не следит за соревнованиями из-за отсутствия там сильнейших фигуристов.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что без российских спортсменов турнир стал ущербным. «После Олимпиады чемпионат мира — всегда самое скучное зрелище. Лидеры и чемпионы все снимаются, а все неудовлетворенные начинают потирать руки, что у них есть возможность добраться до пьедестала», — объяснила она.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций россияне не смогли принять участие в чемпионате мира-2022, который проходит во Франции.

Дарья Коршунова
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