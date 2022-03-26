В Японии предупредили об опасности столкновения с Россией из-за Курил

Японский депутат Судзуки: отмена переговоров по Курилам приведет к столкновению с Россией

Отмена переговоров между Японией и Россией по вопросу Курильских островов, а также заключению мирного договора может привести к столкновению двух стран. Об этом заявил член верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки в беседе с Shukan Gendai.

По его словам, при отсутствии подобных переговоров Токио может еще больше попасть под влияние США. В таком случае Япония в конце концов может столкнуться с Россией, отметил парламентарий.

В то же время Судзуки признал, что действия Москвы являются реакцией на введенные Токио санкции. Депутат резюмировал, что Японии необходима политика, которая позволила бы отстаивать свои интересы как перед Россией, так и перед США.

Ранее японское министерство иностранных дел заявило, что страна расширила санкции против России. В новый пакет ограничений попали 25 россиян и 81 организация, кроме того, был запрещен экспорт предметов роскоши. В санкционном списке оказались официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, глава «Северстали» Алексей Мордашов.

18 марта Япония ввела второй пакет санкций против России, под ограничения попали 15 физических лиц и девять компаний. Среди них официальный представитель МИД России Мария Захарова, восемь заместителей министра обороны, чиновники и предприниматели. Первый пакет санкций был объявлен Токио 15 марта.

