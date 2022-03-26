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Спорт

Тарасова отказалась считать настоящей победу японской фигуристки на ЧМ-2022

Тарасова назвала ненастоящей победу японской фигуристки на ЧМ из-за отсутствия россиянок

Фото: Juan Medina / Reuters

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на золото японской фигуристки Каори Сакамото на чемпионате мира 2022 года во Франции. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Специалист отказалась считать победу фигуристки настоящей из-за того, что на турнире отсутствуют россиянки. Тарасова также назвала победителей нынешнего чемпионата мира лучшими среди своих.

Сакамото стала победительницей чемпионата мира-2022 в женском одиночном катании 25 марта. Второе место заняла представляющая Бельгию Луна Хендрикс. Замкнула тройку призеров американка Алиса Лью.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций россияне не смогли принять участие в мировом первенстве.

Алексей Гусев
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