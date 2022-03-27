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Алгоритм выбрал самых привлекательных персонажей видеоигр

Компьютер выбрал капитана Прайса из Call of Duty самым привлекательным персонажем игр

Кадр: Игромания / YouTube

Специалисты портала Top10casinos создали алгоритм, который выбрал самого привлекательного персонажа видеоигр. Об этом сообщает блог Aroged.

Разработанная специалистами компьютерная модель отбирала героев популярных видеоигр на основе соответствия их лиц принципу золотого сечения — отношение частей и целого, которое считается наиболее гармоничным. Первое место с показателем 88,9 баллов получил капитан Прайс из игр серии Call of Duty. Авторы рейтинга назвали британского офицера SAS олицетворением мужественности и ума.

На второй позиции с рейтингом 87 баллов расположился Геральт из Ривии, который является главным персонажем игр серии «Ведьмак». На третьем алгоритм разместил Джона Шепарда из Mass Effect, который получил 86,8 баллов.

В десятку топа также вошли Нико Беллик из Grand Theft Auto IV, Макс Пэйн из одноименной серии игр, Кассандра из Assassin's Creed: Odyssey, Эцио Аудиторе да Фиренце из игр линейки Assassin’s Creed, Безымянный Агент 47 из игр Hitman, Айзек Кларк из Dead Space, Сэм Фишер — спецагент и главное действующее лицо игр линейки Splinter Cell.

В конце марта CD Projekt RED представила новую игру серии «Ведьмак». Компания не стала раскрывать точного названия тайтла и сроков выхода, однако разработчики рассказали, что игра будет создана на базе движка Unreal Engine 5.

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Андрей Ставицкий
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