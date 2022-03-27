Burger King предложил хакерам вернуть «Макдоналдс» в Россию

Burger King ответил на кибератаки предложением хакерам вернуть «Макдоналдс» в Россию

Представители сети ресторанов быстрого питания Burger King в России прокомментировали угрозы и кибератаки своего сайта и инфраструктуры мобильного приложения хакерской группировкой. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» они отметили, что если их работа остановится, никому лучше не станет.

Компания напомнила, что не занимается политикой, а просто «делает вкусные бургеры и дарит обычным людям 20 минут радости каждый день». Кроме того, от ее работы зависит доход более 50 тысяч человек.

А если хакеры хотят по-настоящему насолить сети, то, отметили в пресс-службе, лучше бы они придумали, как вернуть их главного конкурента — «Макдоналдс» — в Россию. «Но увы, вы этого сделать не можете. Так что, пожалуйста, успокойтесь и идите делать уроки», — завершили свой ответ в пресс-службе.

«Макдоналдс» приостановил работу 850 точек в России 14 марта в связи с действиями России на Украине. Компания продолжает арендовать помещения и платит зарплату сотрудникам, однако сроки, когда работу могут возобновить, неизвестны.

В отличие от своего конкурента Burger King развивается большей частью по франшизе, а российские партнеры компании отказались закрывать рестораны. Таким же образом отреагировали и франчайзи сети KFC, поэтому владелец сети Yum! Brands смог закрыть только 70 точек.

