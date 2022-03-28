В Совфеде объяснили опровержение слов Байдена о смене власти в России

Сенатор Цеков назвал слова Байдена подтверждением вмешательства США в дела других стран

США мечтают о смене власти в России, однако не хотят это публично озвучивать, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Так в разговоре с «Лентой.ру» он объяснил опровержение слов американского лидера Джо Байдена о российском президенте Владимире Путине.

Ранее Байден во время выступления в Варшаве заявил, что российский лидер «не может оставаться у власти». Позже, когда журналисты спросили лидера США, призывал ли он к смене российского режима, он ответил отрицательно. В то же время государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у США нет планов по смене власти в России, а старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин сказал, что высказывания Байдена о Путине были сделаны на эмоциях и не отражают официального курса Белого дома.

Сергей Цеков отметил, что в США часто исправляют Байдена, и он не впервые говорит что-то такое, после чего помощники объясняют общественности, что высказывание не так поняли. Вероятно, политику объяснили, что он говорит неправильные вещи, которые вредят всем, в том числе и США, предположил российский сенатор.

Подобные заявления являются подтверждением того, что мы долгие годы говорим — что США вмешиваются в дела других государств, и зачастую основная задача для них — это смена власти в конкретном государстве, которая им не нравится, не идет в фарватере американской позиции. Им это не нравится, потому что это подтверждает вмешательство американцев в дела других государств Сергей Цеков сенатор Совфеда

По словам сенатора, так США вмешались во внутренние дела Украины и довели ее до нынешнего драматического состояния. При этом, Цеков убежден, что Россия не допустит подобного вмешательства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что новые заявления Байдена относительно российского лидера Владимира Путина вызывают тревогу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на комментарий Госддепартамента США насчет фразы Байдена в адрес Путина фразой: «God Save America».

Представитель МИД КНР Ван Вэнбинь, комментируя ситуацию, заявил, что в сложившейся ситуации Россия и США должны ответственно относиться к высказываниям и воздерживаться от заявлений, которые могли бы навредить диалогу между сторонами.