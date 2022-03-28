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В Госдуме прокомментировали предстоящие переговоры России и Украины в Стамбуле

Депутат Белик: Москве трудно достичь договоренностей из-за затягивания времени Киевом
Дмитрий Белик

Дмитрий Белик. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Достичь договоренностей между Москвой и Киевом будет трудно, поскольку Россия не отступает от своей позиции и демонстрирует твердость, тогда как Украина продолжает тянуть время. Об этом сообщил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя предстоящие переговоры делегаций в Стамбуле.

Парламентарий уверен, что формат переговоров — онлайн или офлайн — не играет существенной роли. «Когда они (Россия и Украина — прим. «Ленты.ру») хотят договориться, а когда договориться не получается, формат тем более не имеет значения. Можно выбирать какие угодно площадки для встреч, но результат будет одинаковым», — отметил Белик.

По мнению депутата Госдумы, нынешние украинские власти постоянно действуют с оглядкой на западные страны и буквально вынуждены согласовывать с ними любой свой шаг. Пока позиция Киева проявляется в нежелании идти на условия Москвы, добавил он.

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Ранее сообщалось, что самолет с российской делегацией, которая будет участвовать в переговорах с Украиной, приземлился в турецкой столице.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что переговоры российской и украинской делегаций, скорее всего, начнутся во вторник, 29 марта. Он отметил также, что говорить о прогрессе на переговорах двух стран пока рано. В то же время, подчеркнул пресс-секретарь президента России, важно, что было принято решение продолжить их в очном формате.

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Анна Щербакова
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