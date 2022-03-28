Политолог назвал причину обострения ситуации в Нагорном Карабахе

Политолог Тарасов счел невозможным новый конфликт между Ереваном и Баку в Карабахе

Обострение ситуации Нагорном Карабахе связано с попыткой отвлечь внимание от событий на Украине, считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Причину нового конфликта он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

После начала спецоперации России на Украине внимания к конфликту Армении и Азербайджана стало меньше. Это привело к локальным инцидентам, считает Станислав Тарасов.

«Причины обострения очень примитивны — начались приграничные инциденты, Азербайджан продвинул свои войска на территорию Нагорного Карабаха, армянская сторона обвинила Россию, что она не предотвратила это продвижение, а в Баку заявили, что это их территория. Стали подключаться большие силы, звонки по линии Минобороны, выход [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна на российское руководство. В основе лежит то, что ни Баку, ни Ереван не желают вести диалог по горизонтали — между собой. Они привыкли к посредникам высшей категории, например [президенту России Владимиру] Путину или [президенту Франции Эммануэлю] Макрону. Они считают себя забытыми и пытаются привлечь внимание», — объяснил он.

Мы поддерживаем статус двух государств, хотим, чтобы они были свободными и независимыми, но не являлись плацдармом для агрессивных действий против самой России Станислав Тарасов политолог

Пока на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) находятся российские миротворцы, возобновление полномасштабных военных действий на спорной территории маловероятно, считает Станислав Тарасов.

«В целом ситуация обычная, локального вооруженного конфликта быть не может. Предпринята попытка переключить внимание на Кавказ. Но своевременные шаги российского руководства не позволяют этому инциденту перерасти в вооруженный конфликт. Мы оказываемся в заложниках и с той, и с другой стороны по разным причинам и с разными мотивациями. Армения и Азербайджан, исходя из своих соображений, пытаются ослабить влияние России. В этом отношении они действуют совместно», — заключил он.

Министерство иностранных дел Армении сообщило, что вооруженные силы Азербайджана продолжают вторжение в зоне ответственности российских миротворцев. В ведомстве заявили, что ждут от российской стороны действий для предотвращения наступления.

Информацию о входе азербайджанских военных в зону ответственности России в Карабахе подтвердили в Минобороны России.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике было введено военное положение. В начале марта НКР обвинила Азербайджан в минометном обстреле села. Как сообщали власти республики, азербайджанские военнослужащие по громкоговорителю угрожали жителям села Тагавард Мартунинского района и требовали покинуть населенный пункт.

