Польский баскетбольный клуб объявил о выходе из Единой лиги ВТБ

Польский клуб «Зелена Гура» объявил о выходе из состава участников Единой лиги ВТБ

Польский баскетбольный клуб «Зелена Гура» объявил о выходе из состава участников Единой лиги ВТБ. Об этом сообщается на сайте турнира.

Отмечается, что все результаты матчей с участием команды будут аннулированы, а предусмотренные в календаре игры не состоятся. 25 февраля «Зелена Гура» объявила о приостановке участия в Единой лиге ВТБ. Команда поблагодарила лигу за проведение соревнований на высшем уровне. «Есть вещи важнее, чем баскетбол», — говорилось в заявлении.

«Зелена Гура» была участником Единой лиги ВТБ на протяжении трех сезонов. Лучший результат команда показала в чемпионате-2020/21, когда заняла шестое место в регулярном сезоне.

24 февраля об аналогичном решении заявил эстонский клуб «Калев». Команда выступала в в Единой лиге ВТБ с момента основания в 2008 году.