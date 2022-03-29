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Байден анонсировал проведение саммита США — АСЕАН

Президент Байден анонсировал проведение в Вашинтоне саммита США — АСЕАН позднее весной
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден, выступая в Белом доме по итогам переговоров с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, анонсировал проведение саммита США — АСЕАН позднее весной в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие с участием США и всех 10 стран АСЕАН должно было пройти в Вашингтоне 28-29 марта, однако его перенесли на более поздние сроки. При этом Байден не уточнил новые сроки проведения саммита.

В свою очередь премьер Сингапура приветствовал проведения саммита «как прочное подтверждение американской приверженности Юго-Восточной Азии и центральной роли АСЕАН».

Ранее российский посол в Джакарте Людмила Воробьева подтвердила, что участие президента России Владимира Путина в будущем саммите «Большой двадцатки» (G20) на Бали в конце 2022 года остается в планах. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь подчеркнул, что Москва является важной частью G20, и ни один ее член не имеет права исключить другую страну. Заявления прозвучали на фоне призывов представителей западных государств об исключении России из «Большой двадцатки».

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Марина Совина
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