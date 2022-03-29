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Спорт

Большунов рассказал о страхе за свою жизнь на соревнованиях в Норвегии

Лыжник Большунов заявил, что на Кубке мира в Норвегии было большое количество негатива

Фото: Marko Djurica / Reuters

Российский лыжник Александр Большунов в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что боялся участвовать в этапе Кубка мира в Норвегии из-за страха за свою жизнь.

«В Норвегии было большое количество негатива, ведь если бы мы побежали гонку, на которой было много норвежских болельщиков, то было бы небезопасно там бежать, что угодно могло бы произойти», — заявил лыжник. По его мнению, иностранные спортсмены должны с уважением относиться к россиянам, так как они хотят честно соревноваться.

9 марта российская лыжница Наталья Непряева рассказала, что во время этапа Кубка мира в Холменколлене норвежские фанаты высказывали угрозы в адрес российских спортсменов. По ее словам, в отеле с ней общались недружелюбно.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет для россиян на все соревнования под эгидой организации.

Анастасия Борисова
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