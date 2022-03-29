«Челси» сообщил о проблеме с продажей билетов из-за санкций против Абрамовича

«Челси» не сможет полноценно продавать билеты из-за санкций против Романа Абрамовича

Лондонский «Челси» сообщил об ограничениях в продаже билетов на матчи клуба. Текст заявления доступен на сайте команды.

Лондонцы лишились возможности полноценно реализовывать билеты на домашние матчи. Посетить матчи Английской премьер-лиги (АПЛ) на арене «Стэмфорд Бридж» смогут только владельцы клубных абонементов. Ограничения не коснутся игр в рамках Лиги чемпионов и Кубка Англии. Болельщики смогут приобрести билеты на матч против мадридского «Реала» в рамках ЛЧ и на встречу с «Кристал Пэлас» в национальном кубке.

Проблемы с реализацией билетов связаны с санкциями Великобритании против российского владельца клуба Романа Абрамовича. 12 марта миллиардер был отстранен от управления «Челси» решением руководства АПЛ. До этого Абрамович выражал готовность продать клуб.

На данный момент фактическое управление клубом осуществляют попечители благотворительного фонда «Челси». Абрамович купил клуб в 2003 году за 190 миллионов долларов.