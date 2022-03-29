В Германии назвали сроки отказа от российского газа

Глава концерна E.ON заявил, что на замену поставок газа из России ФРГ потребуется три года

ФРГ потребуется три года, чтобы найти альтернативных российским поставщиков газа. Такие сроки в эфире телеканала ARD назвал генеральный директор крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум, передает ТАСС.

«По нашим оценкам, на это потребуется три года», — заявил он, подчеркнув, что без импорта газа из России экономика Германии понесет существенный ущерб, которого следует по возможности избегать.

Бирнбаум добавил, что отказ от поставок российской нефти и угля может произойти быстрее. По оценкам главы концерна E.ON, от нефти из России ФРГ может отказаться через год, а от российского угля — еще быстрее. При этом он уточнил, что ситуация с природным газом потребует больше времени.

Ранее сообщалось, что немецкая энергетическая компания E.ON прекратила закупку новых партий российского газа у «Газпрома». По словам Бирнбаума, причиной отказа от закупок стали действия России на Украине.

9 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа накопила достаточно газа для прохождения зимнего периода и может обойтись без поставок из России. Она подчеркнула, что приоритетная цель отныне — полностью исключить зависимость от российского газа. Позднее она признала, что данный процесс будет непростым и потребует усилий от каждого жителя Европы.