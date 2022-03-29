Суд отобрал присяжных по делу сына бывшего премьера Дагестана

Суд закончил подбор присяжных для обвиняемого в убийстве сына бывшего премьера Дагестана

Суд отобрал присяжных для дела Муртузали Меджидова, сына бывшего премьера Дагестана. Его обвиняют в убийстве своей знакомой, 21-летней студентки МГИМО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Измайловского суда.

По данным суда, рассмотрение уголовного дела назначено на утро 5 апреля. Стороны обвинения и защиты выступят перед присяжными со вступительными заявлениями и предоставят свои доказательства в установленном порядке.

В июне 2021 года стало известно, что суд оправдал Меджидова. Присяжные сочли его невиновным, так как не нашли достаточных доказательств совершения преступления. В январе 2022 года Мосгорсуд отменил оправдательный приговор, учитывая позицию Генпрокуратуры, которая выразила сомнение в объективности решения. Уголовное дело отправили на новое рассмотрение.

Студентка МГИМО Томирис Байсафу была найдена под окнами института весной 2018 года. Ее срочно госпитализировали, но спустя три недели она скончалась в больнице. Правоохранителям не удалось допросить девушку, однако нашлись свидетели произошедшего, которые сказали, что незадолго до падения Томирис выясняла отношения со своим знакомым Муртузали Меджидовым.