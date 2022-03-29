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Спорт

Нурмагомедова раскритиковали за призыв бойкотировать бойца UFC

Бывший боец UFC Брендан Шауб призвал Хабиба Нурмагомедова подраться с Колби Ковингтоном
Брендан Шауб

Брендан Шауб. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Брендан Шауб раскритиковал россиянина Хабиба Нурмагомедова, который призвал спортсменов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бойкотировать американца Колби Ковингтона. Подкаст Шауба доступен на YouTube.

39-летний спортсмен заявил, что Нурмагомедов не вправе делать подобные заявления. «У меня идея, почему бы Хабибу не вернуться и не подраться с Колби самому? Есть же такая возможность», — предложил Шауб.

24 марта Нурмагомедов призвал бойцов UFC отказаться от поединков против американца. Таким образом россиянин отреагировал на инцидент в Майами, когда между Ковингтоном и другим бойцом UFC Хорхе Масвидалем произошла драка. Ковингтон обратился в полицию, что привело к задержанию Масвидаля. По мнению Нурмагомедова, Ковингтон спровоцировал драку, оскорбив родственников оппонента.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках по правилам MMA.

Николай Костюков
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