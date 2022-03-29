Нурмагомедова раскритиковали за призыв бойкотировать бойца UFC
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Брендан Шауб раскритиковал россиянина Хабиба Нурмагомедова, который призвал спортсменов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бойкотировать американца Колби Ковингтона. Подкаст Шауба доступен на YouTube.
39-летний спортсмен заявил, что Нурмагомедов не вправе делать подобные заявления. «У меня идея, почему бы Хабибу не вернуться и не подраться с Колби самому? Есть же такая возможность», — предложил Шауб.
24 марта Нурмагомедов призвал бойцов UFC отказаться от поединков против американца. Таким образом россиянин отреагировал на инцидент в Майами, когда между Ковингтоном и другим бойцом UFC Хорхе Масвидалем произошла драка. Ковингтон обратился в полицию, что привело к задержанию Масвидаля. По мнению Нурмагомедова, Ковингтон спровоцировал драку, оскорбив родственников оппонента.
Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках по правилам MMA.