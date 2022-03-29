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Путину доложат о предложениях Киева по условиям соглашения с Украиной

Мединский заявил, что Россия рассмотрит предложения Киева, их передадут президенту Путину

Фото: Globallookpress.com

Россия рассмотрит предложения Украины по условиям соглашения, о них будет доложено президенту Владимиру Путину. Об этом заявил глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский, передает РИА Новости.

«Переговоры прошли конструктивно. Мы получили предложения со стороны Украины для рассмотрения – понятно сформулированную их позицию по включению в договор. Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время, доложены президенту, и будет дан соответствующий наш ответ», — сказал он.

Кроме того, помощник президента сообщил, что Россия сделает два шага навстречу Украине ради деэскалации ситуации. Данные шаги касаются политической и военной частей, пояснил он.

Переговоры России и Украины состоялись во дворце Долмабахче в Стамбуле во вторник, 29 марта. Встреча началась с беседы тэт-а-тэт между Мединским и лидером фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией. На переговоры также приехал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Алина Гончарова
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