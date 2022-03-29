Захарова пригрозила ответом на высылку российских дипломатов
Захарова заявила, что Россия ответит на высылку дипломатов из ряда европейских стран
Россия ответит на высылку ряда дипломатов из Бельгии, Ирландии, Нидерландов и Чехии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
«По всем дадим ответ», — подчеркнула дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее стало известно, что Бельгия вышлет из страны 21 российского дипломата по обвинению в шпионаже и угрозе безопасности королевства. Также о высылке 17 дипломатов по аналогичному обвинению сообщили в Нидерландах.
Еще четырех дипломатов вышлет Ирландия. Чехия признала одного российского дипломата персоной нон грата.