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Захарова пригрозила ответом на высылку российских дипломатов

Захарова заявила, что Россия ответит на высылку дипломатов из ряда европейских стран
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Россия ответит на высылку ряда дипломатов из Бельгии, Ирландии, Нидерландов и Чехии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«По всем дадим ответ», — подчеркнула дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что Бельгия вышлет из страны 21 российского дипломата по обвинению в шпионаже и угрозе безопасности королевства. Также о высылке 17 дипломатов по аналогичному обвинению сообщили в Нидерландах.

Еще четырех дипломатов вышлет Ирландия. Чехия признала одного российского дипломата персоной нон грата.

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Виктория Кондратьева
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