Президент Украины ввел уголовную ответственность за публикацию сведений о перемещениях ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за несанкционированную публикацию сведений о перемещении подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Инициатива была разработана депутатами украинского парламента. Документ вводит новую статью в Уголовный кодекс, согласно которой за съемку и публикацию позиций военных, их передвижения начнут сажать в тюрьму на срок до 12 лет. Эта мера будет действовать на время военного положения.

В частности, распространение информации о перемещении оружия, боеприпасов и техники без отягчающих последствий будет наказываться на срок от 3 до 5 лет. За публикацию сведений о позициях ВСУ или их перемещении на марше наказание составит до 8 лет.

Если деяние совершено группой лиц по предварительному сговору с целью «предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины», обвиняемым придется провести в заключении от 8 до 12 лет.

Ранее Народная милиция ДНР сообщила о взятии контроля над всеми окраинами Мариуполя. Бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) и подразделениями националистов продолжаются преимущественно в центре города.