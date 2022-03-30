Маэстро Понасенков ответил на слова Байдена об откате России в XIX век

Историк Понасенков связал слова Байдена об откате России в XIX век с плохим образованием

Высказывание президента США Джо Байдена во время выступления в Варшаве о том, что Россия будет «отброшена» в XIX век из-за действий своего президента Владимира Путина, связано с плохим образованием и возрастом политика, считает историк Евгений Понасенков, известный как Маэстро. В разговоре с «Лентой.ру» он напомнил о темпах развития России в этот период.

По итогам наполеоновских войн на протяжении столетия с 1815 года в состав Российской империи входило Царство Польское. Отношения с Польшей в тот момент оценивались как сложные, хотя Россия прошла большой путь, рассказал Понасенков.

«Россия в XIX веке прошла огромный путь от отсталой, захолустной европейской провинции с глубокими внутренними противоречиями к яркой, быстроразвивающейся капиталистической державе в конце XIX века. Было много рудиментов, много проблем, национальных и экономических противоречий, однако и развитие было поступательным. Но руководство России в лице Николая II стало пытаться внешней политикой решить внутренние проблемы. Это идеи "маленьких победоносных войн" — сначала русско-японская, потом вообще ввязались в войну с Германией. Это были катастрофические ошибки, потому что к концу XIX — началу XX века Россия вышла на очень хорошие показатели с большой перспективой. Что касается Польши, то после 1815 года это была бессмысленная борьба за нее, которая уничтожала имидж России в мире», — ответил он.

По мнению историка, Байден пытался указать России на глобальные имиджевые потери из-за спецоперации на Украине. При этом у его высказываний есть популистские мотивы, считает он.

Сегодня все леваки мира, в том числе Байден, [президент Франции Эммануэль] Макрон, которые потеряли в имидже за последние месяцы, стали борцами, как они говорят, с агрессией России, и все подняли свои рейтинги. Мы сыграли на руку абсолютным негодяям, это очень опасно и чревато большими последствиями Евгений Понасенков историк и Маэстро

«Вся риторика и все действия Байдена и его администрации — а он полностью заложник своей администрации — связаны с тем, что он хочет отвлечь от страшного поражения даже не США, а собственной администрации в Афганистане. Поэтому активные, опрометчивые действия России на Украине стали ему очень на руку. Семья Байдена — это самая коррумпированная структура в последние десятилетия в США, даже коррумпированней, чем клика Клинтонов. Сейчас, к сожалению, очень резкие шаги правительства России сыграли ему на руку. Байден, как человек малообразованный, формулирует очень плохо. Он хотел сказать, что Россия действует устаревшими методами и будет отброшена в имиджевом плане далеко назад. С этим можно согласиться, потому что западное общество не приемлет резких движений в современном мире. Но Байден не мог не допустить исторической фактической ошибки, его никто не успел отредактировать, потому что у него и с образованием плохо, и он уже не вполне отвечает за свои слова, поскольку возраст сильно дает о себе знать», — заключил Понасенков.

Во время визита в Варшаву американский лидер назвал Владимира Путина «мясником» и заявил, что тот «не может оставаться у власти». Байден раскритиковал действия России на Украине, но добавил, что не считает россиян врагами.

В Белом доме позже уточнили, что Байден не имел в виду смену режима в России.