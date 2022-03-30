Усик рассказал о планах после боя с Джошуа

Боксер Александр Усик заявил, что вернется на Украину после боя против британца Джошуа

Украинский боксер Александр Усик рассказал о планах после боя против британца Энтони Джошуа. Его слова приводит CNN.

Спортсмен заявил, что вернется на Украину. Он подчеркнул, что тренируется и надеется победить ради соотечественников. Также Усик добавил, что находится в постоянном контакте с соотечественниками Василием Ломаченко, а также Владимиром и Виталием Кличко.

26 марта Усик заявил о том, что принял решение покинуть Украину ради подготовки к бою против Джошуа. Он отметил, что таким образом лучше поможет своей стране. По словам Усика, его поддержало множество друзей и близких. Поединок с британцем может состояться 25 июня в Саудовской Аравии.

Усик удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он отобрал титулы у Джошуа.

