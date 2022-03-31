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Чемпионка ОИ из Норвегии ответила на критику Вяльбе из-за отношения к россиянам

Лыжница Тереза Йохауг пояснила, что ее не заставляли критически высказываться о россиянах

Фото: Shutterstock

Норвежская лыжница, четырехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг ответила на критику главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе из-за отношения к россиянам. Ее слова приводит издание VG.

Норвежка пояснила, что ее не заставляли критически высказываться об участии россиян в международных соревнованиях. «Она может говорить, что хочет», — прокомментировала лыжница слова Вяльбе.

29 марта Вяльбе назвала причину отказа иностранных лыжников соревноваться с россиянами. Тренер отметила, что каждый имеет право на свою точку зрения, однако в этом случае имело место давление на спортсменов. «Когда ты видишь, что норвежка Йохауг искренне после финиша обнимается с Натальей Непряевой, а вечером дает интервью, где говорит о нежелании видеть русских на соревнованиях... Это говорит о том, что руководители призвали сказать так», — заявила она.

При этом ранее Йохауг выступила со словами поддержки в адрес российских спортсменов, отстраненных от участия в международных соревнованиях. «К Наталье Непряевой у меня ничего личного. Российские лыжники не управляют страной. Я действительно сочувствую Наталье и другим лыжникам», — заявила спортсменка. Однако она посчитала, что будет неправильным позволить российским лыжникам представлять свою страну с флагом и гимном.

Дарья Коршунова
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