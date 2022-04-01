Оценены последствия отказа от выдачи чеков

Адвокат Айрапетов заявил, что права потребителей при отказе от чеков не будут ущемлены

Если российские организации начнут выдавать чеки только по требованию, права потребителей не будут ущемлены, заявил адвокат Артур Айрапетов. По мнению директора природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Романа Пукалова, это будет также полезно для экологии. Последствия отказа от выдачи чеков эксперты оценили в беседе с «Лентой.ру».

Предложение Минпромторга к ФНС отказаться от выдачи чеков потребителям не нарушает российское законодательство, если будут приняты дополнительные поправки, полагает Артур Айрапетов.

«Федеральный закон "О защите прав потребителей" изначально содержит отдельную статью, в которой раскрывается, что при предъявлении требований со стороны потребителей к продавцам или организациям наличие или отсутствие чека не является обязательным. Данная норма была в федеральном законе лет 15 точно, проблем у потребителей возникнуть не должно. Что касается этого предложения, оно больше направлено на потребителей бытовых услуг, продуктовых и табачных магазинов, то есть мелкая розница, где потребитель никогда не страдал из-за отсутствия чеков», — объяснил он.

Кому предъявлять претензии?

Согласно закону «О защите прав потребителей», покупатель не обязан предъявлять чек при возврате или обмене товара. В то же время для организаций за невыдачу учетного документа предусмотрена ответственность. При возникновении спорной ситуации потребителю не придется доказывать факт совершения покупки, рассказал юрист.

Пока не принята законодательная новелла, выдача кассового чека обязательна с точки зрения законодательства. Есть нормы за невыдачу кассового чека. В случае принятия инициативы Госдума будет вносить изменения не только в Налоговый кодекс, но и в сопутствующие законы Артур Айрапетов адвокат

«С точки зрения закона, бремя доказывания по требованию потребителя лежит на продавце. Сам факт совершения сделки купли-продажи доказывается не только с помощью кассового чека, но и при помощи совокупности доказательств. Все кассовые операции проходят в режиме онлайн, это попадает в базу федеральной налоговой инспекции. Для организации не составляет большого труда, зная примерное время, дату и место совершения покупки, поднять кассовую документацию и понять, совершалась ли сделка или не совершалась. Никаким образом на права и защиту граждан это никак не повлияет», — утверждает юрист.

Экологичная инициатива

Согласно данным «Гринписа», в России ежегодно используют около 10 тысяч тонн термобумаги на чеки. При этом они не перерабатываются и наносят вред экологии, рассказал Роман Пукалов.

«Давно можно перейти, если есть необходимость, на электронный чек. Мы много деревьев сбережем таким образом. Это приведет к сокращению потребления целлюлозы и бумаги для этих самых чеков. Переход на цифровую экономику и использование на электронных носителях тех же самых чеков, документов, документооборота — это яркая демонстрация того, каким зеленым должно быть наше общество. Сейчас все возможности для этого есть. К сожалению, толкнул к этому дефицит», — рассказал он.

По его мнению, вслед за отказом от чеков стоит перейти на электронный документооборот и электронные подписи, чтобы экономить бумагу и сократить вырубку деревьев.

Согласно инициативе Минпромторга, покупатель сможет получить чек в бумажном или электронном виде, только если попросит об этом. Такая мера позволит сократить бизнесу расходы на чековую бумагу, которая подорожала из-за санкций, и экономить до 30 миллиардов рублей в год.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) решила временно не штрафовать магазины, которые не могут выдать покупателям бумажные чеки из-за дефицита бумаги.

Представители бизнеса сообщали, что кассовая лента подорожала в 3,6 раза, до 250 рублей за рулон и стала исчезать у поставщиков.