В Госдуме высказались о замене иномарок чиновников на российские машины

Депутат Бессараб сказала о вреде для бюджета от замены иномарок чиновников на машины из РФ

Российские чиновники не готовы одномоментно перейти на использование отечественных автомобилей вместо иномарок. Несмотря на санкции и трудности с обслуживанием зарубежных машин, резкий переход на российский автопром навредит бюджету, рассказала «Ленте.ру» член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб.

Если пересадить всех российских должностных лиц на отечественные автомобили, это станет стрессом для бюджета, что недопустимо в нынешней экономической ситуации. Это можно делать только постепенно, считает депутат.

«Все нужно делать своевременно. Сейчас нагрузить еще муниципальные и региональные бюджеты тем, чтобы закупить новые автомобили, но теперь уже российского производства, на мой взгляд, недальновидно. Это достаточно большие закупки, очень серьезное изъятие из бюджетов. Некоторые чиновники, конечно, обрадуются такой новой возможности произвести госзакупки, но большинство не поймет такой рекомендации», — рассказала она.

Я за то, чтобы наши чиновники ездили на автомобилях российского производства, но давайте все делать поэтапно и без шапкозакидательства Светлана Бессараб депутат Госдумы

В истории современной России уже была такая практика, когда 1 апреля 1997 года в силу вступило распоряжение президента Бориса Ельцина о запрете закупки иномарок для правительственных чиновников. Инициатива оказалась неудачной, поскольку чиновники, пересевшие на «Волги», постоянно жаловались на поломки. Указ был отменен спустя два года. По мнению Светланы Бессараб, сейчас замена может произойти, когда предыдущий автомобиль придет в негодность.

«Любой здравомыслящий человек понимает, что в случае необходимости замены служебного транспорта, конечно, нужно закупать уже свои [автомобили]. Практика показывает, что будет технически сложно обслуживать автомобили иностранного производства, закупать их, поэтому не имеет смысла ездить, как многие привыкли, на достаточно дорогостоящих сегодня в обслуживании машинах представительского класса», — пояснила парламентарий.

После начала спецоперации России на Украине многие западные автопроизводители приостановили деятельность в России, что создало сложности с обслуживанием уже купленных россиянами автомобилей.

Из-за роста цен на запчасти россияне стали массово страховать автомобили от угонов.

При этом сложности возникли и у отечественного автопрома — «АвтоВАЗ» был вынужден приостановить работу из-за дефицита электронных компонентов. Также с начала марта выросли цены на модели Lada.

