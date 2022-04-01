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Российские штурмовики Су-25СМ провели тренировку в Киргизии

Российские штурмовики Су-25СМ выполнили пуски ракет в ходе тренировки в Киргизии

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские штурмовики Су-25СМ, дислоцированные на авиабазе в Киргизии, провели тренировку. В рамках учебно-тренировочных полетов экипажи самолетов выполнили пуски ракет. Об этом сообщает «Интерфакс-АВН» со ссылкой на Центральный военный округ (ЦВО).

Экипажи штурмовиков выполнили элементы ухода от противовоздушной обороны (ПВО) условного противника. После этого пилоты поразили мишени, которые имитировали склады с вооружением и скопление легкобронированной техники. Пилоты использовали неуправляемые авиационные ракеты калибра 80 миллиметров.

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Полеты выполнили на высоте от 200 до 2,5 тысячи метров. Штурмовики развивали скорость до 750 километров в час. В учебно-тренировочных полетах задействовали четыре штурмовика Су-25СМ.

В марте в госкорпорации «Ростех» сообщили о модернизации оборудования для производства остекления стелс-самолетов.

Ранее в том же месяце стало известно, что легкий тактический самолет (ЛТС) Су-75 может получить двигатель со всеракурсным поворотным соплом.

В феврале штурмовики Су-25 задействовали в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Самолеты наносили удары по наземным целям.

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Даниил Иринин
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