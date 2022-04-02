Чимаев посчитал соперника по ближайшему поединку в UFC слабым

Чимаев посчитал соперника по ближайшему поединку в UFC Бернса слабым и назвал себя королем

Шведский боец смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о сопернике по ближайшему поединку в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) Гилберте Бернсе. Его слова доступны на YouTube-канале Blockasset.

«Бернс слишком медленный, это касается и его команды. Гилберт и его тренер слишком слабы», — посчитал Чимаев. Он назвал себя королем и отметил, что нет бойца, похожего на него. «Я слишком сильный и быстрый для Бернса. У меня неограниченный запас мощности, выносливости и у меня потрясающий тренер. Мы готовы свернуть горы», — заявил швед.

16 марта Бернс признался, что тренировался с борцами из России, чтобы подготовиться к поединку с Чимаевым. Бразилец назвал приглашенных россиян своим секретным оружием.

Бернс и Чимаев подерутся на турнире UFC 273. Он пройдет в ночь на 10 апреля в американском Джэксонвилле.

Чимаев не потерпел ни одного поражения в MMA. На его счету четыре победы в UFC. Всего в активе спортсмена десять побед в десяти поединках. Бернс одержал победу в 20 поединках в ММА, 13 из которых — в UFC. Также на его счету четыре поражения.