Рогозин заявил о способности России отправить человека на Луну

Рогозин заявил, что «Роскосмос» достиг компетенций для отправки человека на Луну

Россия способна отправить человека на Луну, заявил в эфире «Россия 24» гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы госкорпорации, в настоящее время предприятия российской ракетно-космической отрасли «достигли необходимых компетенций, которые позволяют обеспечивать долгосрочные космические миссии, не только околоземные, но в будущем, соответственно, эти технологии потребуются и для полета на Луну, и, может быть, к другим планетам Солнечной системы».

Гендиректор напомнил, что в марте с Международной космической станции (МКС) на Землю вернулся космический корабль «Союз МС-19» с космонавтами Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым и астронавтом Марком Ванде Хаем.

В апреле Рогозин сообщил, что США, Канада и Европа ответили на письмо «Роскосмоса», касающиеся продолжения сотрудничества по программе МКС. Тогда же гендиректор «Роскосмоса» исключил отмену введенных США в отношении предприятий российской ракетно-космической отрасли санкций.